Пенза в 2019 году станет местом проведения значимых турниров

В 2019 году Пенза вновь готовится принять у себя соревнования самого высокого уровня (0+). В их числе - чемпионаты страны по гимнастике и спортивной ходьбе. О том, какой будет спортивная жизнь Пензенской области в 2019 году, рассказал министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Тяжелая борьба, эмоции и, конечно же, победы. Все это пензенские любители спорта смогли увидеть на различных соревнованиях, которые в 2018 году прошли в областном центре. Следующие 12 месяцев обещают быть не менее яркими. Пенза вновь станет местом проведения значимых турниров. Так, в городе пройдут чемпионат и кубок России по спортивной гимнастике.

«В июне проведем чемпионат России по легкой атлетике в дисциплине «Спортивная ходьба». Впервые приедут ведущие мастера. Мы проведем соревнования по гимнастике (0+), прыжкам в воду (0+), гандболу (0+) и водному поло (0+)», - рассказал Григорий Кабельский.

Одним из важнейших вопросов остается финансирование спортивных клубов. В последние годы оно отличается стабильностью, что позволяет «Дизелю», «Лагуне» и другим клубам, которые зависят от бюджета региона, чувствовать себя спокойно. Помогают в этом и спонсоры. Самой тяжелой остается ситуация с футбольным клубом «Зенит», который потерял профессиональный статус и в следующем сезоне будет вновь бороться за право вернуться в чемпионат ПФЛ [профессиональную футбольную лигу].

Особняком среди пензенских клубов теперь стоит регбийный «Локомотив», который не зависит от регионального финансирования. Возрождать этот вид спорта в Пензе предстоит воспитанникам местной школы. Наставником команды стал один из самых известных пензенских регбистов Александр Янюшкин.

«В Пензе хорошая школа, большие традиции. Надеемся снова вернуть чемпионские титулы, которых достигали в предыдущие годы, и достичь больших результатов», - сказал он.

Как отметил Григорий Кабельский в эфире радио «Эхо Пензы», в ближайшем будущем также предстоит решить проблему нехватки тренерских кадров. Кроме того, он рассказал, что предстоит большая работа по привлечению к занятиям спортом простых пензенцев. К 2024 году систематически заниматься физической культурой должны 55% населения региона.