Пензенские художники борются с прорывом канализационной трубы

Не творчеством, а вполне земными делами приходится заниматься последний год пензенскому отделению Союза художников. Все это время они не могут добиться ликвидации последствий прорыва канализационной трубы. Причем этот прорыв случился по вине рабочих, которые прокладывали кабель под землей. Однако заставить нести ответственность причастную к аварии организацию художники не могут до сих пор.

Участок тротуара на улице Горького разрыт и огорожен специальной лентой. На информационном листке от лица заказчика ремонтных работ, пензенского отделения Союза художников, приносятся извинения за временные неудобства. Хотя как раз неудобнее всего уже целый год именно художникам. Из-за поврежденной канализационной трубы сточные воды скапливаются прямо в подвалах, принадлежащих организации помещений - из-за этого постоянно приходится вызывать ассенизационную машину. Убытки превысили полмиллиона рублей. А компания, чьи рабочие прокладывали под землей кабель и ненароком повредили коммуникации, не торопится брать на себя ответственность.

«Нам придется уводить траншеи в глубину для того, чтобы коммуникации, которые лежат в пластиковой трубе, утопить хотя бы на 20 см. Я думаю, что эти затраты обязана взять на себя виновная сторона», - сказал председатель правления Пензенского регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

У Союза художников с «Горводоканалом» заключен договор, согласно которому последний должен ликвидировать аварии и их последствия. Но, по словам представителей ресурсоснабжающей организации, данный отрезок трубы им не принадлежит. В чей собственности проложенный кабель, тоже до сих пор не ясно. Уточнить это можно путем «прозвона» проводов. После этой процедуры останется решить, как именно ликвидировать последствия аварии.

В Союзе художников, несмотря на понесенные убытки, настроены на мирное решение проблемы. Однако, если ответственная за повреждение коммуникаций сторона будет отказываться компенсировать затраты, художники оставляют за собой право обратиться в суд.