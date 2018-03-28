Пенза - третья в России по заболеваемости гриппом

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28 марта 2018, 17:08Общество
В НИИ гриппа в РФ провели исследование по уровню заболеваемости регионов страны за период с 12 по 18 марта. Пенза оказалась на третьем месте.
На первом месте – Ижевск, там эпидпорог выше на 87%, Тула оказалась второй – 76%, Пенза заняла третье место с превышением эпидпорога на 64,4%.
Напомним, в Пензе из-за высокого уровня заболеваемости гриппом ввели карантин. Жителям города порекомендовали отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Кроме того, отдельно будут согласовываться даты выхода учащихся на уроки после весенних каникул, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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