Пенза - третья в России по заболеваемости гриппом

В НИИ гриппа в РФ провели исследование по уровню заболеваемости регионов страны за период с 12 по 18 марта. Пенза оказалась на третьем месте.

На первом месте – Ижевск, там эпидпорог выше на 87%, Тула оказалась второй – 76%, Пенза заняла третье место с превышением эпидпорога на 64,4%.

Напомним, в Пензе из-за высокого уровня заболеваемости гриппом ввели карантин. Жителям города порекомендовали отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Кроме того, отдельно будут согласовываться даты выхода учащихся на уроки после весенних каникул, пишет ИА «Пенза-Пресс».