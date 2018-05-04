Пенза станет конечной точкой автопробега «Дорогами Бессмертного полка»

Автопробег (0+) посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Завершающим этапом будет Монумент воинской и трудовой Славы. Участники прибудут тда в 17.00.

Акция стартовала 3 мая. За два дня колонна из 12 автомобилей побывала в 20 районах Пензенской области, в каждом из которых участники организовывали торжественные митинги, а также возложения цветов и венков к монументам и местам захоронений участников Великой Отечественной войн, пишет ИА «Пенза-Пресс».