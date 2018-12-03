Пенза стала самым активным городом в голосовании за имя аэропорту

Активная борьба развернулась между Пензой и Минеральными Водами за имя великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

«Очевидно, что прирост обеспечивают не только местные жители, но и сторонние «болельщики». На данный момент в Минеральных Водах за поэта отдано 252 тысячи голосов, что составляет 87%, в Пензе – 247 тысяч голосов, что составляет 84% от проголосовавших», - отмечено на сайте проекта.

Благодаря сложившемуся противостоянию городов Пенза стала чемпионом конкурса по общему числу набранных голосов - 293,8 тысяч. На втором месте – Минеральные Воды с 290,6 тысячами.

Однако это лишь предварительные итоги. Результаты голосования станут известны 4 декабря, когда обработают все анкеты, поступившие из регионов, пишет ИА «Пенза-Пресс».