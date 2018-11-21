Пенза стала лидером голосования за звание столицы «Тотального диктанта»

21 ноября стали известны пять городов-претендентов на звание столицы «Тотального диктанта». Больше всего голосов среди них отдано за Пензу.

Информация по итогам голосования доступна на сайте проекта totaldict.ru.

За Пензу проголосовали 11042 человека. Также финалистами стали Ростов-на-Дону, Таллин, Ставрополь и Казань. Экспертное жюри определит победителя 2 февраля 2019 года в ходе конференции «Тотального диктанта», которая состоится в Новосибирске.

Автор текста приедет в город-победитель 13 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции. Напомним, в этом году автором стал Павел Басинский, пишет ИА «Пенза-Пресс».