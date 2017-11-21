Пенза стала 31-ой в экологическом рейтинге Минприроды и ОНФ

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21 ноября 2017, 14:35Общество
Пенза в экологическом рейтинге российских городов от Минприроды РФ и ОНФ заняла 31-е место, уступив ряду крупных городов ПФО: Набережным челнам (1 место), Казани (2 место), Оренбургу (7 место), Йошкар-Оле (9 место), Кирову (14 место), Уфе (18 место), Ижевску (19 место) и другие.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, рейтинг составлен на основе данных, представленных муниципальной властью. В нем приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Вошли 103 города.
Оценивались результаты работы городских властей по охране окружающей среды, состояние воздушной и биотической сред, обращение с отходами, энергопотребление и так далее.
Более 30 городов в рейтинге получили самое низкое место, 70ое, за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии. Речь идет о таких городах как Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
|
Рейтинг городов
|
Города, исключенные из рейтинга
|
1. Набережные Челны
|
36. Курган
|
Анадырь
|
2. Казань
|
37. Владимир
|
Благовещенск
|
3. Воронеж
|
38. Нальчик
|
Волжский
|
4. Магас
|
39. Кемерово
|
Воткинск
|
5. Вологда
|
40. Тамбов
|
Выборг
|
6. Горно-Алтайск
|
41. Сочи
|
Глазов
|
7. Оренбург
|
42. Брянск
|
Елец
|
8. Грозный
|
43. Белгород
|
Иваново
|
9. Йошкар-Ола
|
44. Великий Новгород
|
Калининград
|
10. Владикавказ
|
45. Магадан
|
Кострома
|
11. Орел
|
46. Нижневартовск
|
Красноярск
|
12. Ярославль
|
47. Омск
|
Кызыл
|
13. Курск
|
48. Нефтеюганск
|
Магнитогорск
|
14. Киров
|
49. Иркутск
|
Майкоп
|
15. Подольск
|
50. Липецк
|
Можга
|
16. Москва
|
51. Сургут
|
Нарьян-Мар
|
17. Ханты-Мансийск
|
52. Новосибирск
|
Нижний Новгород
|
18. Уфа
|
53. Улан-Удэ
|
Петрозаводск
|
19. Ижевск
|
54. Екатеринбург
|
Петропавловск-Камчатский
|
20. Новокузнецк
|
55. Волгоград
|
Псков
|
21. Якутск
|
56. Ростов-на-Дону
|
Саранск
|
22. Мурманск
|
57. Ульяновск
|
Сарапул
|
23. Барнаул
|
58. Астрахань
|
Севастополь
|
24. Красногорск
|
59. Салехард
|
Смоленск
|
25. Калуга
|
60. Тюмень
|
Симферополь
|
26. Санкт-Петербург
|
61. Архангельск
|
Ставрополь
|
27. Тула
|
62. Черкесск
|
Старый Оскол
|
28. Мытищи
|
63. Владивосток
|
Сыктывкар
|
29. Пермь
|
64. Нижний Тагил
|
Тверь
|
30. Краснодар
|
65. Чита
|
Томск
|
31. Пенза
|
66. Саратов
|
Хабаровск
|
32. Тольятти
|
67. Южно-Сахалинск
|
Чебоксары
|
33. Самара
|
68. Рязань
|
Череповец
|
34. Челябинск
|
69. Махачкала
|
Элиста
|
35. Абакан
|
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