21 ноября 2017, 14:35Общество Пенза стала 31-ой в экологическом рейтинге Минприроды и ОНФ Пенза в экологическом рейтинге российских городов от Минприроды РФ и ОНФ заняла 31-е место, уступив ряду крупных городов ПФО: Набережным челнам (1 место), Казани (2 место), Оренбургу (7 место), Йошкар-Оле (9 место), Кирову (14 место), Уфе (18 место), Ижевску (19 место) и другие.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, рейтинг составлен на основе данных, представленных муниципальной властью. В нем приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Вошли 103 города.

Оценивались результаты работы городских властей по охране окружающей среды, состояние воздушной и биотической сред, обращение с отходами, энергопотребление и так далее.

Более 30 городов в рейтинге получили самое низкое место, 70ое, за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии. Речь идет о таких городах как Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Рейтинг городов Города, исключенные из рейтинга 1. Набережные Челны 36. Курган Анадырь 2. Казань 37. Владимир Благовещенск 3. Воронеж 38. Нальчик Волжский 4. Магас 39. Кемерово Воткинск 5. Вологда 40. Тамбов Выборг 6. Горно-Алтайск 41. Сочи Глазов 7. Оренбург 42. Брянск Елец 8. Грозный 43. Белгород Иваново 9. Йошкар-Ола 44. Великий Новгород Калининград 10. Владикавказ 45. Магадан Кострома 11. Орел 46. Нижневартовск Красноярск 12. Ярославль 47. Омск Кызыл 13. Курск 48. Нефтеюганск Магнитогорск 14. Киров 49. Иркутск Майкоп 15. Подольск 50. Липецк Можга 16. Москва 51. Сургут Нарьян-Мар 17. Ханты-Мансийск 52. Новосибирск Нижний Новгород 18. Уфа 53. Улан-Удэ Петрозаводск 19. Ижевск 54. Екатеринбург Петропавловск-Камчатский 20. Новокузнецк 55. Волгоград Псков 21. Якутск 56. Ростов-на-Дону Саранск 22. Мурманск 57. Ульяновск Сарапул 23. Барнаул 58. Астрахань Севастополь 24. Красногорск 59. Салехард Смоленск 25. Калуга 60. Тюмень Симферополь 26. Санкт-Петербург 61. Архангельск Ставрополь 27. Тула 62. Черкесск Старый Оскол 28. Мытищи 63. Владивосток Сыктывкар 29. Пермь 64. Нижний Тагил Тверь 30. Краснодар 65. Чита Томск 31. Пенза 66. Саратов Хабаровск 32. Тольятти 67. Южно-Сахалинск Чебоксары 33. Самара 68. Рязань Череповец 34. Челябинск 69. Махачкала Элиста 35. Абакан

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