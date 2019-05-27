Пенза присоединилась к всероссийскому велопробегу

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27 мая 2019, 19:09Спорт
26 мая почти во всех регионах страны прошел всероссийский велопробег. В Пензе поучаствовать в празднике приехало свыше 1200 приверженцев здорового образа жизни.
«Сын занимается велоспортом пять лет, ну и мы сами давно ездим, с малых лет, еще маленьких детей приучаем», - рассказал участник велопарада Илья Акимов.
Среди постоянных участников велозабега - Анатолий Спутнов. Учитель ОБЖ из школы №51 увлечен спортом с детства. На своем железном коне он каждый день. На парад приехал с дачи, преодолев более 20 км.
«Постоянно в движении. Недавно приехали с ребятами со слета туристов. Периодически - на сборах по дебрям, оврагам, они сначала меня ругают, потом радуются», - сказал он.
Пенсионеры, школьники, дети детсадовского возраста, рабочие, служащие, в одиночку, с коллективами и целыми семьями. Для занятий велоспортом не было никаких ограничений.
«Главная задача - получить хорошее настроение. Это спорт во благо, демонстрация здорового образа жизни», - отметил руководитель велопарада Александр Екимов.
Последние минуты перед стартом были волнительными. Некоторые снимали происходящее на камеру. Тем не менее, главное на велопараде было - не победа, а участие.
Протяженность трассы - пять километров. Она пролегла по улицам Окружной, Карпинского, дороге-дублере и улице Зеленодольской. Колонна участников растянулась на сотни метров. Через 15 минут на финише появились первые участники велопарада. Продемонстрировать свои спортивный дух и активную жизненную позицию изъявили желание более 1200 приверженцев здорового образа жизни.
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