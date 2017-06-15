15 июня 2017, 18:47Общество Пенза присоединилась к празднованию 125-летия ВДПО 15 июня Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) отмечает 125-летие. В Пензе в его рядах состоит более семи тысяч человек. С начала 2017 года силами добровольцев ликвидировано шесть пожаров, один человек спасен.

Добровольцы часто помогают защищать населенные пункты от пожаров профессиональным спасателям. В рамках профориентационной работы со школьниками в день рождения организации главное управление МЧС России по Пензенской области организовало выставку специальной пожарной техники.

«Мы проводим социально ориентированную деятельность в школах, пионерских лагерях, поддерживаем пожарно-прикладной спорт на должном уровне, добровольные юные пожарные дружины занимают места не только по Пензенской области, но и на всероссийских конкурсах», - рассказал председатель пензенского областного отделения ВДПО Алексей Булыгин.

Работе с детьми и молодежью в пензенском отделении ВДПО уделяют большое внимание. В центре культуры и досуга специалисты продемонстрировали школьникам оборудование и снаряжение аварийно-спасательных формирований Пензы и области.

Общество

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