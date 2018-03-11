Пенза присоединилась к новому направлению социального туризма «Вагон здоровья»

В России по нескольким популярным направлениям начали курсировать поезда, в составе которых есть так называемый «Вагон здоровья». Проект (0+) не имеет прямого отношения к медицине, но создан в том числе и в оздоровительных целях. Пенза стала первым городом, который присоединился к новому направлению социального туризма.

В Пензу в составе «самарского экспресса» прибыл «Вагон здоровья». Его пассажиры путешествуют по России в новом формате. Они не просто знакомятся с достопримечательностями региона, но и поправляют свое здоровье в курортных зонах выбранной области.

«Сейчас многие путешествуют за границу, а свою страну мало знают. «Вагон здоровья» позволит с интересом изучить ближайшие города», - отметила участница проекта «Вагон здоровья» Юлия Романовская.

Это первый проект в России, предполагающий развитие социального туризма, связанного с оздоровлением. Туристические группы формируются в городах-партнерах, а после вместе с экскурсоводом отправляются в путешествие. В пути гостей ждет ознакомительный видеотур по памятным местам региона.

«Надеемся, что этот проект разовьется, и нас после этого посетит большее количество туристов, которые увидят Пензенскую область не только насыщенной достопримечательностями и историческими местами, но и способной дать людям здоровье», - сказал начальник отдела министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

Путешествие с «Вагоном здоровья» рассчитано на посещение областей-соседей. Из Пензы - в Самару, а оттуда - в Уфу и обратно. Организаторы обещают - маршрутов с каждым годом будет больше, а это значит, что у россиян появится возможность изучить отдаленные уголки быстро и с пользой для здоровья.