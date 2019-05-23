Пенза приняла всероссийский театральный марафон

«Я счастлив, что мы принимаем марафон в нашем регионе – на земле, взрастившей Михаила Лермонтова, Виссариона Белинского, Всеволода Мейерхольда и многих других великих людей. Это уникальная возможность для региональных театров побывать в гостях у соседей. Будем надеяться, что такие гастроли станут доброй традицией», - отметил и.о. министра культуры и туризма Владимир Карпов.

После торжественной части зрителям показали балет «Сарпиге» в постановке Чувашского государственного театра оперы и балета.

Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Он побывает во все регионах страны и станет самой масштабной культурной эстафетой. После города на Суре марафон перейдет в Саратов, именно туда отправится с гастролями пензенский драматический театр, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».