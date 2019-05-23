Пенза приняла всероссийский театральный марафон

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23 мая 2019, 15:06Культура
Пензе из Чебоксар передали символ всероссийского театрального марафона.
«Я счастлив, что мы принимаем марафон в нашем регионе – на земле, взрастившей Михаила Лермонтова, Виссариона Белинского, Всеволода Мейерхольда и многих других великих людей. Это уникальная возможность для региональных театров побывать в гостях у соседей. Будем надеяться, что такие гастроли станут доброй традицией», - отметил и.о. министра культуры и туризма Владимир Карпов.
После торжественной части зрителям показали балет «Сарпиге» в постановке Чувашского государственного театра оперы и балета.
Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Он побывает во все регионах страны и станет самой масштабной культурной эстафетой. После города на Суре марафон перейдет в Саратов, именно туда отправится с гастролями пензенский драматический театр, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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