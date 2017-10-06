06 октября 2017, 19:08Спорт Пенза приняла соревнования по мужской художественной гимнастике Пенза принимает всероссийские соревнования по мужской художественной гимнастике, которые в стране проходят впервые. Этот молодой вид спорта больше распространен за рубежом, однако и у нас постепенно набирает популярность. Мужской художественной гимнастикой занимаются во многих крупных городах России.

Эти выступления уже можно назвать историческими. Пенза принимает первые всероссийские соревнования по мужской художественной гимнастике. Это молодое направление только делает первые и весьма уверенные шаги в мировом спорте. Александр Буклов один из первых из России в 2005 году в Токио стал чемпионом мира по данному направлению. Его выступление произвело фурор. По мнению спортсмена, этот вид спорта будет развиваться в стране, вопреки всем стереотипам.

«Это совершенно другая гимнастика, с большим динамизмом, огромным набором акробатических элементов, но плюс добавляется работа предметом и под музыкальное сопровождение», - рассказал Александр Буклов.

В Пензу приехали три команды: одна из Петрозаводска и две из Казани. В состязаниях принимают участие спортсмены в возрасте от 11 до 16 лет. В программе соревнований - индивидуальные выступления с булавами, кольцами, тростью и скакалкой, а также групповые упражнения, и смешанные парные в обязательной и произвольной программах.

«Это мужская ритмическая гимнастика. Мужчины соревнуются в акробатике и перемещении по площадке с предметами. Предметы у них в руках напоминают оружие: палка - это меч, кольца - щит, булава - булавы. Больше всего здесь нужны крепкие руки и ноги, никогда расслабляться не надо», - пояснила главный судья соревнований Наталья Галковская.

Мощнейший толчок этому пока, еще нетрадиционному, виду спорту дала Ирина Винер. Именно по ее поручению во многих школах художественной гимнастики стали открываться мужские отделения. В ближайшее время подобная спортивная группа начнет работать и в Пензе.

Спорт

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