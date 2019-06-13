13 июня 2019, 19:42Культура

Пенза приняла масштабный фестиваль короткометражек под открытым небом

Пенза стала первым городом из 1000, который принял масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом. Фестиваль состоялся на площади Ленина.

Ни один пензенский кинотеатр не вместит столько зрителей, а вот на главной городской площади - Ленина - места хватило всем. Поклонникам кинематографа предложили выйти на улицу, чтобы насладиться самыми нестандартными и смелыми короткометражными фильмами.

Возможность в таком формате знакомиться с творчеством молодых режиссеров появилась у россиян в 2013 году, когда впервые был организован фестиваль уличного кино. В смотре короткометражных фильмов принимают участие более 1000 городов страны. Показы организуют прямо на улицах и набережных, в парках и скверах.

В 2019 году пензенский зритель оказался в числе первых, кто увидел будущих гигантов российского кино на этапе их становления, когда они еще не боятся экспериментировать и находят новые подходы к творчеству. Так, молодой режиссер Алексей Нужный в 2015-м стал победителем зрительского голосования, а уже через три года «взорвал» рынок фильмом «Я худею» (16+).

Какие киноленты войдут в программу - до последнего держали в секрете. К тому же ни одной из них пока еще нет в свободном доступе. Чтобы выбрать десятку лучших для показа, организаторы посмотрели свыше 1000 короткометражек.

«Разнообразная тематика - от межличностных отношений до воспитания детей. По времени фильмы тоже разные - от двух до 30 минут», - рассказал организатор фестиваля уличного кино Иван Киселев.

Народный кинопросмотр длился около трех часов. Мероприятие проходит шестой год подряд и за это время стал одним из самых ожидаемых событий по всей стране.

Культура
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