Пенза примет первенство ПФО по спортивной гимнастике

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15 октября 2017, 13:01Спорт
В Пензе в «Буртасах» 16 октября стартует первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике (0+) среди юношей и девушек по программам первого и второго разрядов.
Честь региона на домашнем турнире защищают 15 человек. Победители в командном первенстве и личном многоборье будут определены по сумме выступлений за два дня. По итогам соревнований сформируют сборную команду округа для участия в первенстве России по спортивной гимнастике (0+), которое также пройдет в «Буртасах» с 13 по 18 ноября.
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