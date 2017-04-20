Пенза примет Кубок России по фитнесу и бодибилдингу

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20 апреля 2017, 19:36Общество
Меньше чем через две недели Пенза примет Кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу. Яркое шоу, на котором спортсмены будут поражать публику пропорциями фигуры и объемом мышц, намечено на 29 апреля.
Кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу проходит с 1990 года, однако на этот раз турнир приобрел новый статус. Соревнования в Пензе станут для культуристов отборочным этапом на Чемпионат мира. В 2017 году он пройдет в России. Принимать культуристов будут летом, в Самаре. Чтобы показать себя и завоевать путевку на международные состязания, в Пензу съедутся более 200 участников.
«Проведение домашнего чемпионата побудило очень многих спортсменов, которые даже завершили свою карьеру, но в прошлом были чемпионами России, Европы и мира, начать готовиться к соревнованиям. Очень много спортсменов былых лет тоже выйдут на этот турнир в Пензе», - рассказал главный организатор открытого Кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу Алексей Нетесанов.
«Заявок очень много, с разных городов. С тех регионов даже, которые в принципе к нам не приезжали из-за дальней дороги - это Сибирь, Север и Урал. С Югры мне вчера пришла заявка», - сообщила организатор открытого Кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу Мария Сусина.
На сцену киноконцертного зала выйдут 40 сильнейших пензенских культуристов. Выступят спортсмены в пяти категориях: «Юниоры», «Мистер Атлетик», «Мисс Фигура», «Бодиблдинг» и «Мисс Тонед».
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