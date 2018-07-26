27 июля 2018, 17:59Спорт

Пенза примет финал Спартакиады молодежи по велоспорту

Пенза примет финальный этап состязаний по велоспорту ВМХ летней Спартакиады молодежи России (0+). Он пройдет 29 и 30 июня.

Как сообщает пресс-центр облправительства, спортсмены будут состязаться на велотреке «Сатурн». Открытие – 29 июля в 16.00.

29 июля состоится гонка на время «Эстафета», а 30 июля – гонка «Классик». Пензенскую область представят Ирина Афремова и Даниил Тельнов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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