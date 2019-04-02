«Пенза превращается в пустыню». Женщину возмущает пыльный город

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02 апреля 2019, 16:36Общество
Жительница Пензы назвала город пыльным и просит обратить внимание властей на эту проблему.
Об этом она написала в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«С наступлением весны, не успел еще растаять до конца снег, в городе появилась пыль. Ее много, с порывами ветра она поднимается в воздух, приходится этим дышать. Свеженачищенные ботинки после выхода из дома моментально покрываются густым слоем пыли», - отметила женщина.
По словам пензячки, так было не всегда – несколько лет назад город был гораздо чище. Несмотря на то, что проводится и сухая, и влажная уборка, пыль никуда не уходит.
«Откуда же она взялась? С этим надо что-то делать! А летом будет еще хуже. Прошу власти обратить внимание на проблему, наш некогда один из самых зеленых городов в стране превращается в грязную пустыню», - возмутилась горожанка.
Информагентство направило по данной жалобе официальное обращение.
Эту проблему жители города поднимают уже не первый раз. В прошлом году было несколько подобных обращений. Так, в одном из них мужчина иронично предложилпереименовать пр.Победы проспект песка и пыли, другой назвал их скопление достопримечательностью Пензы.
В том, что на улицах много пыли, специалисты винят использование пескосоляной смеси, которую разбрасывают на дорогах зимой, а весной ее очень трудно собрать, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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