«Пенза превращается в пустыню». Женщину возмущает пыльный город

Об этом она написала в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«С наступлением весны, не успел еще растаять до конца снег, в городе появилась пыль. Ее много, с порывами ветра она поднимается в воздух, приходится этим дышать. Свеженачищенные ботинки после выхода из дома моментально покрываются густым слоем пыли», - отметила женщина.

По словам пензячки, так было не всегда – несколько лет назад город был гораздо чище. Несмотря на то, что проводится и сухая, и влажная уборка, пыль никуда не уходит.

«Откуда же она взялась? С этим надо что-то делать! А летом будет еще хуже. Прошу власти обратить внимание на проблему, наш некогда один из самых зеленых городов в стране превращается в грязную пустыню», - возмутилась горожанка.

Информагентство направило по данной жалобе официальное обращение.

Эту проблему жители города поднимают уже не первый раз. В прошлом году было несколько подобных обращений. Так, в одном из них мужчина иронично предложилпереименовать пр.Победы проспект песка и пыли, другой назвал их скопление достопримечательностью Пензы.

В том, что на улицах много пыли, специалисты винят использование пескосоляной смеси, которую разбрасывают на дорогах зимой, а весной ее очень трудно собрать, пишет ИА «Пенза-Пресс».