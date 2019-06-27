«Пенза-Пресс» попросило УФАС разобраться в повышении стоимости проезда

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направилось в УФАС по Пензенской области запрос с просьбой разобраться в обоснованности повышения стоимости проезда, которую анонсировали перевозчики.

Информагентство просит провести проверку по обоснованности установления нового тарифа, а также выяснить, почему сразу несколько перевозчиков решили изменить цены, причем на похожих условиях, например, увеличить стоимость после 21 часа.

Напомним, 27 июня горожане стали сообщать о том, что в транспорте повесили объявления об изменении стоимости проезда. В частности, по данным СМИ, в автобусах № 54 стоимость проезда — 24 рубля наличными и 26 рублей при оплате картой, после 21 часа — 26 и 28 рублей соответственно. В маршрутках № 4, 5, 13, 18, 30, 31, 33, 34, 81, 89 — 27 рублей наличными и 29 рублей — по карте, после 21 часа — 29 и 31 рублей. В автобусах № 66, 70, 82с — 23 рубля наличными и 25 рублей по карте, после 21 часа — 28 и 30 рублей.

Начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина пояснила порталу penzasmi, что, по федеральному законодательству, перевозчики теперь работают по нерегулируемым тарифам. Чтобы повысить стоимость проезда, им достаточно принять решение и уведомить об этом контролирующий орган.

Других официальных комментариев на момент публикации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».