27 ноября 2017, 15:34Общество «Пенза-Пресс» подарит билеты на концерт «ДДТ» Жители Пензенской области смогут получить в подарок от информационного агентства «Пенза-Пресс» два билета на концерт группы «ДДТ».

Он пройдет 4 декабря на «Дизель Арене». Начало – в 19.00.

Чтобы попасть на выступление легендарного коллектива нужно стать участником группы «Это Пенза, Карл!» и сделать репост этой записи, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Итоги будут известны 3 декабря. Возрастное ограничение – 12+.

Общество

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