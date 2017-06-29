«Пенза-Пресс» объявляет очередной фотоконкурс с призами

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29 июня 2017, 20:43Общество
С 29 июня на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс» стартует фотоконкурс «Выходные с детьми» (0+). К участию приглашаются родители с малышами до пяти лет. За семейные фотографии читатели «Пенза-Пресс» могут получить ценные призы от главного спонсора конкурса, магазина «Детки Конфетки».
Весело провести время с домочадцами, да еще и получить подарки. Такая возможность есть у читателей информационного агентства «Пенза-Пресс». В преддверии Дня семьи, любви и верности на его страницах начинается новый конкурс «Выходные с детьми». Родители должны выбрать самую оригинальную фотографию, на которой запечатлен момент семейного отдыха.
«На сайте «Пенза-Пресс» есть специальная форма участника фотоконкурса, ее необходимо заполнить. Или прислать фотографию на нашу почту onlinepenza@yandex.ru. Обязательно нужно указать имя, фамилию участника, возраст ребенка, телефон и e-mail для связи», - сообщила PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Козырь.
Участников конкурса поделят на две группы: с малышами до трех лет и с детьми от трех до пяти лет. Авторы лучших фотографий получат призы от генерального партнера конкурса — магазина «Детки Конфетки»: трехколесный велосипед, самокат, детские каталки, кукла, столик и стульчик.
«В этот раз конкурс пройдет в два этапа. Первый стартует с 29 июня по 20 июля, будет интернет-голосование. После — второй этап, голосование жюри», - пояснила Ксения Козырь.
Из числа финалистов каждой конкурсной группы победителей выберут ведущие телеканала «Экспресс», а также руководство магазина «Детки Конфетки».
Напомним, генеральный партнер фотоконкурса готов предложить своим покупателям огромным выбором различных товаров для детей. Здесь можно найти все, что может порадовать вас и ваших деток-конфеток.
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