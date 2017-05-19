21 мая 2017, 13:39Общество «Пенза-Пресс» готовит мастер-класс по созданию воздушного змея В Пензе информационное агентство "Пенза-Пресс" провело мастер-класс в студии телеканала "Экспресс". Пензенская рукодельница Ирина Авророва показала, как из подручных материалов смастерить воздушного змея.

С работой мастерица справилась менее чем за 30 минут. Чтобы соорудить змея, ей потребовались ножницы, нитки, скотч и бумага. Из листа формата А4 она вырезала квадрат. Затем получившуюся фигуру сложила и сделала отверстия для ниток.

На последнем этапе рукодельница собрала все заготовки. Полное руководство с подробными фотографиями в ближайшее время можно найти на сайте информационного агентства "Пенза Пресс".

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