Кофе - это не просто бодрящий напиток, это целая философия. Семейство кофе насчитывает более 120 видов и несколько сотен сортов. И у каждого из них - свой вкусовой оттенок, насыщенность и послевкусие. Раскрыться в полном объеме напиток может, только если его приготовить по всем канонам. С премудростями кофейной философии корреспондента информагентства «Пенза-Пресс» и съемочную группу «ТВ-Экспресс» знакомил один из лучших бариста в Пензе.

Горячий напиток, один только аромат которого способен взбодрить моментально. Кофе прочно вошел в обиход человека больше тысячи лет назад. Многие не могут представить свое утро без него. При этом, уверен Давид Курума, один из лучших в Пензе бариста, кофейная философия сейчас - только в начале подъема. Потому что только на старте 2000-х люди начали задумываться о том, как получить продукт высочайшего качества. До этого момента все преследовали лишь одну цель - взбодриться, не обращая особое внимание на то, что у них в чашках.

«Даже педантичным немцам продавали кофе вперемешку с кукурузой. Настолько качество никому не было важно. Это длилось до 1970 года», - рассказал кофейный сомелье, руководитель пензенской кофейной школы «Кофебосс58» Давид Курума.

Сейчас же люди хотят употреблять крафтовый продукт, предпочтительно в чистом виде. Каждый ищет свой индивидуальный сорт. А их, к слову, несколько сотен. Сейчас насчитывается более 800 вкусовых оттенков разных сортов зерен в зависимости от района, условий выращивания и года сбора.

Один сорт даст ярко выраженную яблочную кислинку, другой оставит сладковатое банановое послевкусие. Всего этого можно добиться без каких-либо вкусовых добавок, если выбрать качественное сырьё и приготовить его правильно.

Сделать это можно, уверяет Давид Курума, и в домашних условиях. Причем разными способами, и речь идет не только о варке в турке или кофемашине. Приготовить кофе в домашних условиях можно и с помощью кемекса, он продается в магазинах. Предварительно посуду нужно подготовить - поместить бумажный фильтр в верхний резервуар и обдать его кипяченой 95-градусной водой. Так, объясняет бариста, удастся избавиться от бумажного привкуса и прогреть кемекс. Теперь можно браться за сам кофе. Главное - точность. Поэтому прежде чем измельчить зерна, нужно отмерить необходимое количество с помощью кухонных весов.

После того, как зерна кофе перетерты в порошок, его нужно высыпать в кемекс. Выбирать для приготовления дома Давид рекомендует зерна средней или слабой прожарки, тогда напиток не будет сильно горчить. Теперь постепенно нужно заливать порошок водой. Сначала небольшим количеством. Пропорции между кофе и водой нужно соблюдать строго, поэтому все манипуляции лучше проводить на весах.

После того, как блуминг закончится, в кемекс выливаем оставшуюся воду. Давид взял 30 граммов кофе на пол-литра воды. Приготовление кофе таким способом занимает около трех-четырех минут. За счет этого напиток получается более насыщенным кофеином. Как раз то, что необходимо после сна.

Особо искушенные кофеманы могут попробовать сварить кофе в габете. Это устройство тоже можно найти в магазине. Принцип действия - практически как в гейзерной кофеварке. Вода заливается в нижний резервуар и ставится на подогрев, а кофе - засыпается в верхний. Затем вода закипает и под действием давления постепенно поднимается по трубке в верхнюю емкость, где и варится кофе. После нескольких минут горелка снизу убирается, и уже готовый напиток стекает вниз, оставляя весь кофейный порошок наверху, у фильтра.

Еще один плюс такого способа - тканевый фильтр пропускает полезные и вкусные кофейные масла.

Пить кофе, уверяет Давид Курума, тоже нужно уметь. Подавать благородный напиток лучше в бокалах для вина или коньяка, чтобы аромат и вкус были более объемными и глубокими. Подробный мастер-класс по приготовлению крафтового кофе в домашних условиях скоро появится на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».