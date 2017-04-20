20 апреля 2017, 19:30Общество «Пенза-Пресс» готовит мастер-класс от Владимира Зотова по приготовлению шашлыка Информационное агентство «Пенза-Пресс» продолжает серию мастер-классов. В преддверии майских праздников свои таинства для журналистов открыл бренд-шеф одного из ресторанов города Владимир Зотов. Он рассказал о способах приготовления шашлыка на углях и мариновке мяса.

Провести мастер-класс бренд-шефу одного из популярных пензенских ресторанов не помешала даже неожиданно вернувшаяся в апреле зима. К капризам погоды Владимир Зотов относится с улыбкой.



Секретами приготовления нежного и ароматного мяса на углях Владимир поделился с читателями информационного агентства «Пенза-Пресс» и зрителями телеканала «Экспресс». На выбор повар предложил приготовить два вида свиного шашлыка - с овощами и без.



«Если это свинина, то лучше всего подходит шейка, она с жировой прослойкой. В процессе приготовления жирок топится, мясо пропитывается, и колер получается. Оно ароматное сочное, вкусное», - рассказал Владимир Зотов.

Тем, кто предпочитает свинине другое мясо, бренд-шеф дал несколько советов, как его выбрать.



«Если брать баранину, к примеру, то лучше всего брать корейку, бараньи уголки. В говядине лучше всего использовать вырезку, филейкой в народе называют, она дорогая, но никто не пожалеет», - рассказал бренд-шеф.

Правильно выбранное мясо нужно еще правильно замариновать. Классический уксусный - самый универсальный маринад. Однако и тут можно поэкспериментировать.

«К примеру, если мариновать говядину, можно потереть на терочке киви, перемешать мясо с ним, и через 20 минут оно уже будет промариновано», - посоветовал Владимир Зотов.



Подобные мастер-классы сотрудники самого цитируемого интернет-издания области организуют для своих читателей каждую неделю. Подробные рецепты ищите на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 71