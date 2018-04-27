Пенза получила сертификат о включении в список 100 лучших городов

«С Днем российского парламентаризма! Этот день олицетворяет взаимодействие законодательной, исполнительной власти и гражданского общества. Вместе мы сможем добиться результата», - отметил глава города Валерий Савельев.

Мэр Виктор Кувайцев также присоединился к поздравлениям.

«Хочу выразить благодарность за ваш профессиональный труд, за ответственный подход к исполнению наказов избирателей», - сказал он депутатам.

Также в начале сессии городской власти вручили сертификат о том, что Пенза включена в перечень 100 лучших муниципалитетов России по итогам 2017 года. Кроме того, Виктора Кувайцева наградили Почетным Золотым знаком «Муниципальные руководители России. Труд и Честь», пишет ИА «Пенза-Пресс».