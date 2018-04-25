Иностранные инвесторы помогут развитию пензенского птицеводства

В Никольском районе Пензенской области завершается строительство второй очереди завода по производству и переработке мяса индейки. Предприятие начнет работу летом, а к концу 2018 года загрузка производственных мощностей достигнет 80%.

Проект реализуется совместно с иностранным инвестором. Иван Белозерцев в беседе с Клэем Барроусом рассказал, что нерешенными остаются пока несколько технических вопросов.

«Чтобы реализовать этот проект, нужна проектно-сметная документация, которая должна пройти экспертизу, необходимо провести торги на оказание этой услуги, ремонт дорог и реализацию инженерных коммуникаций», - сказал губернатор.

Чтобы не затягивать с реализацией проекта, глава региона предложил инвестору взять на себя решение технических вопросов. В свою очередь, регион обязуется компенсировать все затраты к марту 2019 года.

Глава иностранной компании согласился с предложением Ивана Белозерцева, а также выразил готовность покрыть все издержки при строительстве дорог, проведении газа и электроэнергии в кратчайшие сроки.