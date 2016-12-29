Пенза подготовлена к встрече Нового года

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29 декабря 2016, 17:49Общество
Пензенцы активно готовятся к празднику, штурмуют продуктовые магазины и готовят подарки для близких. Город к празднованию уже готов. Главная елка заняла свое законное место, иллюминация сияет разноцветными огнями, а коммунальные службы заняты предпраздничной уборкой.
Автотранспорт посреди Московской — непривычное зрелище. Маленький желтый трактор занят серьезным делом, он убирает снег с главной пешеходной улицы города. Все для того, чтобы в новогоднюю ночь горожанам было комфортно передвигаться по центру Пензы. Подготовка к празднику почти завершилась. К любым погодным сюрпризам жилищно-коммунальные службы готовы.
«Нужно говорить не только о снеге, еще и коммунальные аварии могут случиться. Поэтому все резервы у нас созданы. Дополнительные бригады - на телефонах, и, в случае чего, мы готовы увеличить и технику, и людей для того, чтобы все убрать и устранить», - сказал начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.
Новогодние декорации к празднику давно готовы. Яркая иллюминация радует пензенцев уже целый месяц. А совсем недавно над улицей Московской засияло звездное небо.
«Когда-то давно это было, но не в таком виде, и не такое свечение. Подобная конструкция, можно сказать, - в первый раз», - отметил заместитель директора рекламной службы г. Пензы Константин Кузнецов.
В 2016 году Пенза просто сияет от огромного количества разноцветных огоньков. Горожане новогодние украшения одобрили.
«Очень красиво, хорошо. Не как в те годы, сейчас намного лучше украшен город. Больше всего понравилось, конечно, как разукрасили Московскую», - поделилась мнением жительница Пензы Валентина Синдяева.
В предновогодние дни популярностью у горожан пользуются елки. Александр дарит праздничное настроение жителям Южной поляны. Говорит, что пензенцы чаще всего выбирают высокие деревья.
Пенза с нетерпением ждет Нового года. Осталось только решить, где его отпраздновать. В новогоднюю ночь у фонтана пройдет традиционно представление. Любой желающий может встретить 2017 год у главной елки города в компании Дедушки Мороза, Снегурочки и творческих коллективов.
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