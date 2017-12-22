22 декабря 2017, 16:04Бизнес Пенза отличилась в рейтинге богатых и бедных столиц регионов Пенза, согласно рейтингу КБ «Стрелка», вошла в число «богатых и независимых» столиц регионов РФ.

Как сообщает РБК со ссылкой на КБ, рейтинг составлялся на основе анализа доходов и расходов городов. Все столицы разделили на четыре группы: «бедные и зависимые», «бедные и независимые» «богатые и зависимые», «богатые и независимые».

В «Стрелке» определили, что самыми богатыми являются дальневосточные столицы. В число богатых городов вошли: Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пенза, Пермь, Тула, Уфа, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.

«Богатыми и зависимыми» назвали Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск и Челябинск. В европейской части к этой группе присоединились Белгород, Великий Новгород, Вологда, Грозный, Калуга, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

«Бедными и зависимыми» стали Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.

«Бедными и самостоятельными» в КБ назвали Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Читу, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострому, Нижний Новгород, Псков и другие, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнес

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