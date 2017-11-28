28 ноября 2017, 19:38Общество Пенза на два дня превратится в ремесленную столицу 1 декабря стартует первый всероссийский фестиваль народных художественных промыслов под названием «Пенза - сердце мастерства» (0+). Весь колорит народной культуры участники из разных регионов представят на выставках, мастер-классах и концертах.

Вера Ерохина села за гончарный круг 30 лет назад, а сегодня в Пензенской области она практически в одиночку возрождает уникальную сокольскую керамику. Мастер, о неповторимом таланте которого программа «События» (16+) рассказывала буквально несколько дней назад, вошла в число ремесленников, которые станут участниками всероссийского фестиваля народных художественных промыслов и ремесел.

«Мы хотели, чтобы именно Пенза и область дали старт этому фестивалю и объединили здесь как можно больше интересного», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Каждому из 100 мастеров будет, что показать - керамику, художественную роспись и резные скульптуры, вышивку, ковку, изделия из бисера. Гости смогут не только полюбоваться готовыми работами, но и увидеть творческий процесс на конкурсе мастерства.

«В конкурсе планируется участие более 40 человек. На протяжении пяти часов они будут создавать свои работы с нуля. Все конкурсные работы останутся в фонде фестиваля, мы планируем сделать их выставку», - рассказала исполнительный директор ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Ирина Кирилина.

На базе областной библиотеки откроются дискуссионные площадки, где обсудят актуальные вопросы и проблемы народных художественных промыслов. На выставке-ярмарке пензенцы смогут приобрести изделия мастеров из Москвы, Нижнего Новгорода, Суздаля, Ульяновска и других городов, которые богаты культурными традициями. Одним из организаторов фестиваля выступил музей народного творчества.

Торжественное открытие фестиваля «Пенза - сердце мастерства» состоится 1 декабря в 19.00 в областном драматическом театре. На сцене выступит московский государственный академический театр танца «Гжель», а в фойе откроется выставка «История и современность ремесел и промыслов Пензенского края» (0+).

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