Пенза на два дня превратится в хороводную столицу

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11 сентября 2018, 16:07Культура
14 и 15 сентября состоится открытый межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский хоровод» (0+).
Как сообщает пресс-центр облправительства, участниками фестиваля станут фольклорные певческие и танцевальные ансамбли, сольные исполнители. Среди приглашенных - лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей: вокальный ансамбль «Цветень» (г. Санкт-Петербург), фольклорный ансамбль «Торама» (г. Саранск), народный коллектив, фольклорный ансамбль «Вера» (г. Липецк).
В дни мероприятия будет работать несколько площадок: на Юбилейной площади расположится ярмарка «Завалинка ремесел», здесь же организуют катание на лошадях, у центрального входа филармонии пройдет песенный марафон «Люби свой край и воспевай!».
Вход на мероприятия - свободный.
Концерты будут проходить в здании филармонии. С расписанием выступлений можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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