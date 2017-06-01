Пенза лидирует в рейтинге узнаваемых городов России

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01 июня 2017, 13:31Общество
Пенза вышла на первое место в интернет-голосовании «Рейтинг городов России» на сайте «Город России. Национальный выбор».
Сейчас за город проголосовало уже 102 881 человек. За Пензой следует Владивосток, на третьем месте находится Владикавказ.
Лучшие города выбираются путем голосования на странице проекта в Интернете.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, конкурс «Город России. Национальный выбор» проводится с целью выбора самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города.
Проголосовать за Пензу можно, пройдя по ссылке: город-россии.рф. Голосовать можно ежедневно, в любое время. Итоги будут подведены 30 декабря 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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