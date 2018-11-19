Пенза лидирует по дешевизне сахара, соли и масла

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19 ноября 2018, 14:36Общество
В Пензе зафиксированы самые низкие в ПФО цены на сахар-песок, соль, масло сливочное.
По данным Пензастата, килограмм сахара-песка в регионе в среднем стоит 39,6 руб., соли поваренной – 9,08 руб., масла сливочного - 441,22 руб.
Как отмечает областной минсельхоз, максимальные потребительские цены в регионе не зафиксированы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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