19 ноября 2018, 14:36Общество

Пенза лидирует по дешевизне сахара, соли и масла

В Пензе зафиксированы самые низкие в ПФО цены на сахар-песок, соль, масло сливочное.

По данным Пензастата, килограмм сахара-песка в регионе в среднем стоит 39,6 руб., соли поваренной – 9,08 руб., масла сливочного - 441,22 руб.

Как отмечает областной минсельхоз, максимальные потребительские цены в регионе не зафиксированы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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