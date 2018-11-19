Пенза лидирует по дешевизне сахара, соли и масла

В Пензе зафиксированы самые низкие в ПФО цены на сахар-песок, соль, масло сливочное.

По данным Пензастата, килограмм сахара-песка в регионе в среднем стоит 39,6 руб., соли поваренной – 9,08 руб., масла сливочного - 441,22 руб.

Как отмечает областной минсельхоз, максимальные потребительские цены в регионе не зафиксированы, пишет ИА «Пенза-Пресс».