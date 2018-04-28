Пенза и Саранск в рамках ЧМ налаживают туристическое сотрудничество

Пензенская область и Республика Мордовия налаживают сотрудничество в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу, чтобы болельщики из других российских городов и даже стран смогли не только насладиться атмосферой мундиаля, но и познакомиться с культурным и историческим наследием регионов-соседей.

В Пензе разработали дополнительные туристические маршруты, экскурсоводы прошли специальную аттестацию, ведь, по сути, футбольные болельщики - это туристы, которые приехали всего на несколько дней.

Будут действовать специальные программы, которые позволят познакомиться с городом в короткие сроки, посетить основные достопримечательности и узнать культурные и гастрономические особенности региона.