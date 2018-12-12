Пенза и Ливан обсудили вопросы сотрудничества

Делегация во главе с генеральным директором ассоциации «Арабско-русское сотрудничество» и генеральным советником председателя Федерации ректоров российских и арабских университетов Баширом Самахом прибыли в Пензу еще 10 декабря. Для гостей провели экскурсию по городу и Пензенскому госуниверситету.

Во встрече также приняли участие ректор ПГУ Александр Гуляков и проректор по международной деятельности ПГУ Сергей Васин. Сотрудничество Пензенского госуниверситета с властями Ливана длится уже несколько лет. Студенты из арабских стран, составляют значительную часть от общего числа иностранных студентов университета.

«Пензенское образование известно в России своими хорошими показателями. То, что ваши студенты выбирают наши вузы, еще раз подтверждает это. Мы проводим городские мероприятия, и все студенты, участвующие в них, являются визитной карточкой города», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества не только в сфере образования, но также в экономике и предпринимательстве. Так, представители Ливана заинтересованы в совместных проектах по производству кондитерских изделий, строительству дорог и недвижимости.