Пенза и Ливан обсудили вопросы сотрудничества

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12 декабря 2018, 19:44Общество
В администрации Пензы прошла официальная встреча с представителями администраций ливанских городов.
Делегация во главе с генеральным директором ассоциации «Арабско-русское сотрудничество» и генеральным советником председателя Федерации ректоров российских и арабских университетов Баширом Самахом прибыли в Пензу еще 10 декабря. Для гостей провели экскурсию по городу и Пензенскому госуниверситету.
Во встрече также приняли участие ректор ПГУ Александр Гуляков и проректор по международной деятельности ПГУ Сергей Васин. Сотрудничество Пензенского госуниверситета с властями Ливана длится уже несколько лет. Студенты из арабских стран, составляют значительную часть от общего числа иностранных студентов университета.
«Пензенское образование известно в России своими хорошими показателями. То, что ваши студенты выбирают наши вузы, еще раз подтверждает это. Мы проводим городские мероприятия, и все студенты, участвующие в них, являются визитной карточкой города», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества не только в сфере образования, но также в экономике и предпринимательстве. Так, представители Ливана заинтересованы в совместных проектах по производству кондитерских изделий, строительству дорог и недвижимости.
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