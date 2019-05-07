07 мая 2019, 19:42Культура

Пенза готовится принять гостей всероссийского театрального марафона

22 мая Пенза будет принимать гостей всероссийского театрального марафона. Этот крупнейший проект Года театра стартовал 18 января на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Его финишем станет Санкт-Петербург. До этого фестивальные спектакли пройдут в самой западной точке России - Калининграде.

Вся Россия, а точнее - все ее 85 регионов. Таковы масштабы всероссийского театрального марафона. Его главная идея - культурная эстафета. Регион, где фестиваль уже прошел, привозит в следующий свои театральные постановки. Пензенский зритель будет принимать в гостях Чувашский государственный театр оперы и балета. Афиша фестиваля такова: балеты «Спящая красавица» (0+) Чайковского, «Золушка» (0+) Прокофьева и постановка на сюжет чувашской сказки «Сарпиге» (0+).

«Гости фестиваля будут заходить в фойе за час до начала. В зрительном зале будет демонстрироваться официальный видеоролик, затем пройдет церемония передачи символа от Чувашии - Пензенской области», - рассказал директор Пензенского областного драматического театра Александр Фомин.

Речь идет о символе фестиваля в виде древнегреческого амфитеатра. Это он на лацканах пиджаков директора и художественного руководителя пензенского драмтеатра. Наши артисты и представители министерства культуры и туризма области в конце апреля участвовали в открытии театрального марафона в Приволжском федеральном округе.

Пензенский областной драматический театр повезет с собой ролик-презентацию в следующий город марафона, в Саратов. Там наши актеры покажут три разноплановых спектакля: классику, постановку по пьесе современных драматургов и сказку.

«Одна из визитных карточек нашего театра - «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке легендарного Валерия Беляковича, новые проект, спектакль «Хорошая» (18+), а также сказка «Приключения Бонифация» (0+), - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. Луначарского Сергей Казаков.

В гастрольной эстафете примут участие все ведущие театральные коллективы страны. А каждый регион сможет показать зрителям самые лучшие свои постановки.

Возрастные ограничения варьируются от 0+ до 18+ в зависимости от спектакля.

Культура
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