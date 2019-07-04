Пенза готовится к всероссийскому Лермонтовскому празднику

5 июля в сквере у Спасского кафедрального собора стартует всероссийский Лермонтовский праздник (0+). Пенза традиционно - в числе городов, а «Тарханы», в которых он провел детство, считаются колыбелью его литературного дара.

К 5 июля на главной поэтической площадке города, Лермонтовском сквере, стремительно наводят лоск: пропалывают клумбы, расчищают газон. Но подготовка началась задолго до значимой даты, те же цветы высадили еще в середине июня, ветви деревьев опилили еще весной. Рабочие признаются, о Лермонтовском сквере заботятся с поэтической ностальгией.

«Со школьной скамьи, конечно, помню стихотворение. Великий русский поэт», - сказал мастер службы озеленения Ленинского района МУП «Зеленое хозяйство» Валерий Тимошенко.

5 июля сквер станет единственной городской площадкой Лермонтовского праздника. Туда можно будет прийти на «Литературный привал», стать издателем живой газеты о Лермонтове, написать самые важные строки сообща на большом ватмане и, конечно, прочитать любимые стихи Михаила Юрьевича.

На то, чтобы подучить хорошо знакомые с детства строки у желающих показать свою начитанность горожан остается меньше суток. Поэтическая акция в Лермонтовском сквере начнется в 10.00. До этого рабочие должны успеть отмыть бюст поэта и привести в порядок клумбы. А из Пензы уже 6 июля праздник перенесется в «Тарханы» - в колыбель таланта Михаила Юрьевича Лермонтова.