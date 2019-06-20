Пенза готовится к массовому отключению горячей и холодной воды

В Пензе 24 июня будет приостановлена работа одной из насосных станций, снабжающей более 300 многоквартирных домов и около 2000 частных домовладений. Однако в ряде районов города из-за профилактических работ воды нет уже сейчас. Их обещают завершить к вечеру 23 июня.

Пензенцев вновь ждут дни без воды. Горячее и холодное водоснабжение в многоквартирных домах исчезнет 24 июня. Ресурсоснабжающие организации отмечают: это необходимо для того, чтобы в осенне-зимний период перейти к отопительному сезону без задержек. Во время прекращения подачи воды специалисты намерены проверить трубопровод, устранить утечки и ликвидировать проблемные участки.

«В зону отключения попадают 330 многоквартирных домов, 743 юридических лица и 2155 частных домов. Будет остановка насосной станции «Коллективная» - это район Райки, Бугровка, проспект Победы и ближнее Арбеково», - рассказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Отключение воды запланировано на 8.00 и продлится не более 16 часов. Куда сложнее ситуация складывается на трубопроводе в районе улицы Чапаева. Там проложили сети лишь шесть лет назад, однако из-за халатности подрядной организации, которая занималась их монтажом, трубопровод уже требует ремонта.

«Вот еще один показатель, каким образом были выполнены эти строительные и монтажные работы, что сети пришли в негодность. Это случилось не точечно, в одном месте, а сплошь и рядом. И перспективы там нет на надежное водоснабжение», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Глава городской администрации распорядился взять ситуацию в этом районе на особый контроль. Кроме того, Виктор Кувайцев предложил заложить в бюджет на 2020 год расходы на полную реконструкцию трубопровода в этом районе.