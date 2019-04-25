Пенза готовится к Jazz May-2019

Пенза готовится к одному из самых масштабных музыкальных событий этой весны. В 2019 году фестиваль джазовой музыки состоится в областном центре в девятый раз (6+). Предъюбилейный форум обещает много интересных встреч, находок, а главное - музыки

Середина мая в Пензе объявлена временем джаза. Весенний музыкальный форум продлится три дня. Причем любимые многими мотивы зазвучат в Пензе еще до официального открытия фестиваля Jazz May. 16 мая ряд ресторанов и кафе Пензы согласились предоставить свои площадки для выступления его участников. Сам же фестиваль стартует 17 числа.

«Как всегда, ожидаем много интересных встреч, импровизаций, прекрасных профессиональных артистов и сопутствующих фестивалю различных активностей, которые с каждым годом только прибавляются. Мероприятие растет не только в музыкально плане, но и охватывает все большие виды и жанры искусства», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Jazz May - это теплая дружеская атмосфера. Традиционно будет две основные сцены для главных участников фестиваля - киноконцертный зал «Пенза» и областная филармония. Кроме того, на Юбилейной площади организуют открытую сцену для выступлений, там же появится и живой газон. В 2019-м, признаются организаторы, число желающих выступить - небывалое. Около 40 заявок на открытую сцену.

«Пока отбор основан на наших вкусовых предпочтениях, но если так и дальше будет, то в 2020 году будем устраивать предварительные конкурсы заочные, потому что заявки поступают не только из Пензы, и их число растет», - рассказал продюсер фестиваля Олег Рубцов.

На основных площадках выступят хедлайнеры фестиваля. Каждый день музыкального действа организаторы посвятили определенной тематике. Так, 17 мая организаторы назвали самым джазовым. Пензенцы и гости города смогут услышать квинтет молодого саксофониста-виртуоза из Екатеринбурга Юрия Псянчина, а также коллектив певца и пианиста Энтони Стронга.

Во второй - самый ритмичный - день фестиваля поклонников джаза ждет фолк-фьюжн от московского трио KLE2GO, а также всемирно известного барабанщика Бенни Греба.

Третий, заключительный день, объявлен самым зрелищным. Группа австрийского авангардиста Дэвида Хелбока из трех человек сыграет свои авторские композиции на 20 инструментах. Завершит день Джаз Бас Театр ветерана российской сцены Алекса Ростоцкого.

Это нужно видеть и слышать, поэтому организаторы рекомендуют не медлить с покупкой билетов.