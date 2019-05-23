Пенза готовится к фестивалю «Пасхальная радость»

25 и 26 мая в Пензе пройдет девятый открытый фестиваль детских социальных учреждений «Пасхальная радость» (0+). Шанс показать свои способности есть у 170 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональное жюри отобрало именно их творческие видео из сотен присланных. Оценивать ребят будут мэтры Государственного академического Большого театра.

«Пензенская епархия проводит всероссийский фестиваль детей с ограниченными возможностями из различных социальных учреждений - детских домов, приютов», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«На фестиваль приезжают дети из 25 регионов. Они очень талантливые, будут участвовать в трех номинациях: вокальное, хореографическое и прикладное творчество. Здорово, что у ребят из детских домой Пензенской области появилась возможность показать себя, заявить о себе на высоком уровне», - сказала председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

От Пензенской области в фестивале участвуют инвалиды из Неверкинского, Мокшанского района, а также двух общественных организаций. Ежегодно фестиваль «Пасхальная радость» проводится в разных регионах страны. Участники уже съезжаются в Пензу. Для них проводят экскурсии по городу. Очные испытания у ребят пройдут 25 мая в гостинице «Ласточка». А 26-го в киноконцертном зале «Пенза» пройдет финальный гала-концерт.

Вход на все этапы для зрителей свободный.