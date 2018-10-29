Пенза борется за звание столицы «Тотального диктанта-2019»

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29 октября 2018, 13:36Образование
29 октября стартовало онлайн голосование (0+) за звание столицы «Тотального диктанта-2019» (0+). Среди претендентов – Пенза.
Кроме города на Суре, на такой статус претендуют Ростов-на-Дону, Саратов, Омск, Казань, Ставрополь, Пермь, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Ижевск, Вологда, Уфа и Таллин. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
Город-столица Тотального диктанта станет центром притяжения внимания, именно там будет организована главная площадка, где сам автор будет диктовать текст.
Голосование проходит на сайте totaldict.ru с 29 октября по 19 ноября. Чтобы обозначить свою позицию, нужно зарегистрироваться, мнение от одного человека принимается один раз за 24 часа. После этого определится пять городов, за которые отдали больше всего голосов. Победитель станет известен в феврале, а тотальный диктант напишут в середине апреля.
Текст диктанта ежегодно пишет известный писатель, в 2018-м это была Гузель Яхина, а столицей текущего года является Владивосток, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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