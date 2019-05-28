Пенсионерку из Земетчинского района лишили почти 200 тыс. руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 мая 2019, 14:34Криминал
78-летняя жительница Земетчинского района Пензенской области обратилась с заявлением в полицию.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщина указала, что неизвестный вытащил оконное стекло и залез через проем в жилище. Злоумышленник похитил 192 тысячи рублей. Дело происходило в селе Гоголев-Бор.
На место выехали полицейские, они опросили соседей пенсионерки в поисках возможных очевидцев содеянного. В итоге удалось обнаружить подозреваемого, им оказался 25-летний житель Рязанской области. Мужчина признался во всем.
По факту кражи возбудили уголовное дело, гостю Пензенской области грозит до шести лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 мая 2019, 17:06Много крови. Появились подробности жуткого ДТП на ул. Измайлова
28 мая 2019, 16:36Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме - Атякшев
28 мая 2019, 16:04Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи...
28 мая 2019, 15:57Единороссы проверят состояние детских площадок
28 мая 2019, 15:34«В агонии». Женщина оказалась под колесами авто по дороге в Ахуны
28 мая 2019, 15:04На ул. Куйбышева иномарка сбила пенсионерку
28 мая 2019, 14:34Пенсионерку из Земетчинского района лишили почти 200 тыс. руб
28 мая 2019, 14:03В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору