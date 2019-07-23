Пенсионерка из Возрождения вернулась в дом без крыши и отопления

История с одинокой пенсионеркой, живущей в небезопасном строении в пензенском поселке Возрождение, вернулась к тому, с чего началась. Напомним, несколько месяцев назад в одном из сюжетов телеканала «Экспресс» рассказывалось о том, как волонтеры помогли Любови Булаевой переехать в Пензу.

Прожив в городской квартире три месяца, Любовь Булаева вновь оказалась в недостроенном жилище, в котором обитала последние 12 лет. Напомним, пенсионерку в конце февраля случайно обнаружили волонтеры из группы помощи бездомным животным. Они им рассказала, что живет в недостроенном доме с текущей крышей. Единственный источник дохода - пенсия 8000 рублей. Денег на завершение строительства не хватает, а сын, который ей помогал, умер.

Пожалев пенсионерку, волонтеры объявили сбор денег. Ей сняли квартиру, однако в начале лета Любовь Булаева вернулась в поселок. Она волновалась, что в ее отсутствие с домом может что-то случиться, и, как оказалось, не напрасно. Пенсионерка посетовала, что в комнатах завелись мыши и пропали некоторые вещи.

«Три месяца дома никого не было. Сейчас мыши прямо с потолка падают, по одеялам ходят. Кто-то ограбил, конечно. Как зашла, батареи нет, один инструмент, но он не рабочий, сверла украли, переноски», - рассказала она.

Любовь Булаева ночует в коридоре - это единственное место в доме, где еще сохранилась крыша. С утра до вечера пенсионерка строит баню. Именно в ней она планирует пережить ближайшую зиму.

«Ну, мне хватит перезимовать, будет тепло. Пенопласт прикреплю, крышу сделаю», - сказала жительница поселка Возрождение.

Весной женщина планирует начать ремонт одной из комнат в доме. Говорит, что ей не нужна помощь. Также она больше не намерена уезжать из поселка в более комфортные условия, ведь там похоронен ее сын.