Пенсионерка из Лопатино подозревается в сбыте небезопасного алкоголя

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25 мая 2017, 16:30Криминал
В Лопатинском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 85-летней пенсионерки.
Пожилая жительница села Лопатино подозревается в сбыте спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В мае текущего года 85-летняя женщина продала знакомому односельчанину под видом алкогольной продукции спиртосодержащую жидкость непромышленного производства. Продукция являлась непищевой и непригодной для внутреннего употребления, а также не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«По делу ведется предварительное расследование», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
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