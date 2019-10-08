Пенсионерка из Иссинского района передвигается по селу на электросамокате

Такую технику Валентина Дмитриевна увидела, когда гостила у сына в Санкт-Петербурге. На электросамокате она ездит магазин, на Центральную усадьбу совхоза «Увароский», на пруд. Женщина может взять его с собой в поездку, потому что компактно складывается, пишет газета «Вперед».

«Зарядки аккумулятора хватает на 32 километра. Учитывая то, что сейчас у многих людей имеются проблемы с суставами, я считаю, такое средство передвижения должно быть. Особенно у женщин, которым постоянно приходится носить сумки. Многие односельчанки заглядываются на мой электросамокат, и хотели бы купить. Но это недешевое удовольствие. Мой, например, стоит 27 тысяч рублей. Но я не привыкла копить деньги. В нашем возрасте пора создавать удобства и для себя»,- цитирует издание женщину.

Также Валентина Денисова ездит на скутере и мотороллере «Муравей», который помогает ей в хозяйстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».