Пенсионерка из Иссинского района передвигается по селу на электросамокате

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08 октября 2019, 14:34Общество
Жительница села Уварово Иссинского района Пензенской области Валентина Денисова передвигается на электросамокате, который легко умещается в сумке.
Такую технику Валентина Дмитриевна увидела, когда гостила у сына в Санкт-Петербурге. На электросамокате она ездит магазин, на Центральную усадьбу совхоза «Увароский», на пруд. Женщина может взять его с собой в поездку, потому что компактно складывается, пишет газета «Вперед».
«Зарядки аккумулятора хватает на 32 километра. Учитывая то, что сейчас у многих людей имеются проблемы с суставами, я считаю, такое средство передвижения должно быть. Особенно у женщин, которым постоянно приходится носить сумки. Многие односельчанки заглядываются на мой электросамокат, и хотели бы купить. Но это недешевое удовольствие. Мой, например, стоит 27 тысяч рублей. Но я не привыкла копить деньги. В нашем возрасте пора создавать удобства и для себя»,- цитирует издание женщину.
Также Валентина Денисова ездит на скутере и мотороллере «Муравей», который помогает ей в хозяйстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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