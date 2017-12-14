14 декабря 2017, 14:35Криминал Пенсионера подозревают в нападении с ножом на сербдобчанина В Сердобском районе Пензенской области расследуют уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В полицию Сердобска обратилась женщина. Она рассказала, что в квартире на улице Совхозной в Сердобске знакомый ударил ножом ее 35-летнего сожителя в живот. Мужчину госпитализировали.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 75-летнего местного жителя. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Он признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Криминал

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