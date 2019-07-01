Пенсионер попал в больницу после ДТП под Пензой

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01 июля 2019, 15:37Происшествия
На трассе в Пензенском районе произошла авария.
По предварительным данным, 30 июня в 13.00 на 268 километре дороги «Тамбов-Пенза» автомобиль Lada Kalina, которым управлял 66-летний водитель, сбил 70-летнего мужчину.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что в результате аварии пенсионер получил множество травм. Его доставили в больницу.
Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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