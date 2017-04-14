Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 апреля 2017, 17:31Происшествия
В Пензенском районе столкнулись автомобиль «Форд Фиеста» и «Шевроле Нива».
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 2 км автодороги «Пенза – Кондоль».
Травмы в результате происшествия получил 70-летний водитель «Форда». Пенсионера госпитализировали.
Причины аварии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 апреля 2017, 19:50В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017»
14 апреля 2017, 19:42В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь
14 апреля 2017, 19:38В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких
14 апреля 2017, 19:33В Кузнецке открылась выставка детских работ «Вечная природы красота»
14 апреля 2017, 19:24В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать
14 апреля 2017, 19:04Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию
14 апреля 2017, 18:02Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре
14 апреля 2017, 17:31Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой