14 апреля 2017, 17:31Происшествия Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой В Пензенском районе столкнулись автомобиль «Форд Фиеста» и «Шевроле Нива».

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 2 км автодороги «Пенза – Кондоль».

Травмы в результате происшествия получил 70-летний водитель «Форда». Пенсионера госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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