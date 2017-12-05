Педагоги из Москвы посетят лучшие школы Пензы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2017, 19:39Общество
В Пензу приехала делегация директоров школ и учителей-предметников из Москвы. Цель визита - изучить положительный опыт пензенской муниципальной системы образования. Один из главных вопросов - работа школ по индивидуальным учебным планам и проектная деятельность.
«Нам интересно, как каждого ребенка выводят на ту ступень роста, которую он дальше занимает в жизни, модель сопровождения ребенка, выбор его индивидуального маршрута», - сказала директор школы N1799 Москвы Татьяна Сычева.
Свое трехдневное пребывание в Пензе педагоги из столицы начали с посещения гимназии №1 имени Белинского.
Начальник городского управления образования Юрий Голодяев рассказал гостям о точках роста муниципальной системы образования. Среди них - реализация в ряде учебных заведений модели «Инженерно-технической школы» и внедрение «Дробно-рейтинговой системы оценивания достижений учащихся».
Также педагоги из Москвы в рамках своего визита посетят лучшие школы города.
05 декабря 2017, 19:53Житель Сосновоборского района спас жизни трех человек
05 декабря 2017, 19:43В Пензе станет больше светофоров
05 декабря 2017, 19:39Педагоги из Москвы посетят лучшие школы Пензы
05 декабря 2017, 19:31В Пензе в суд передали дело о заложницах в сауне
05 декабря 2017, 19:24Пензячка лишилась в баре мобильного телефона и денег
05 декабря 2017, 19:19Пензенцы в восторге от концерта «ДДТ»
05 декабря 2017, 19:11В Пензе хотят внедрить новые формы противодействия наркомании
05 декабря 2017, 19:04В Кузнецке чествовали инвалидов, добившихся успеха