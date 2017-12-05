05 декабря 2017, 19:39Общество Педагоги из Москвы посетят лучшие школы Пензы В Пензу приехала делегация директоров школ и учителей-предметников из Москвы. Цель визита - изучить положительный опыт пензенской муниципальной системы образования. Один из главных вопросов - работа школ по индивидуальным учебным планам и проектная деятельность.

«Нам интересно, как каждого ребенка выводят на ту ступень роста, которую он дальше занимает в жизни, модель сопровождения ребенка, выбор его индивидуального маршрута», - сказала директор школы N1799 Москвы Татьяна Сычева.



Свое трехдневное пребывание в Пензе педагоги из столицы начали с посещения гимназии №1 имени Белинского.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев рассказал гостям о точках роста муниципальной системы образования. Среди них - реализация в ряде учебных заведений модели «Инженерно-технической школы» и внедрение «Дробно-рейтинговой системы оценивания достижений учащихся».

Также педагоги из Москвы в рамках своего визита посетят лучшие школы города.

Общество

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