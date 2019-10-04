Педагоги и ученики музыкальных школ – в восторге от новых пианино

Педагоги - в восторге, а дети учат новые композиции. В 16 детских музыкальных школах и школах искусств Пензенской области обживаются новые музыкальные инструменты. Пианино под названием "Николай Рубенштейн" привезли по федеральной программе "Культура". По ней, в регионы России в этом году поступят 900 инструментов. Целей несколько: поддержать школы, а, значит, и талантливых детей, а также отечественных производителей музыкальных инструментов.

Пианино, на котором учатся дети, теперь полностью соответствует званию короля музыкальных инструментов - и по звучанию, и по внешнему виду. В пятую музыкальную школу его привезли точно так же, как и в еще 15 таких же школ области - по национальному проекту «Культура». Новый инструмент теперь стоит на самом почетном месте – в актовом зале.

Начинающие пианисты уже участвуют не только в пензенских музыкальных конкурсах. Новый инструмент – теперь лучший друг и при исполнении детской классики, и в попытках освоить взрослые композиции.

В новом инструменте "Николай Рубинштейн" продумано все. Вплоть до того, что крышка не захлопывается с треском, если ребенок ее просто отпустит, а плавно закрывается. Чтобы понять, что пианино действительно на класс выше тех, что были раньше, достаточно взглянуть на предшественника - 20-летний «Мерман». В школе его, конечно, не списали, на нем также занимаются дети. Ведь учеников по классу фортепиано в школе 90 человек.

«Он такой красивый, блестящий, как рояль. Пюпитр очень длинный, мы можем поставить ноты. Ну а звук-прикосновение к клавишам - как будто

рояль под руками. Клавиши очень приятные», - призналась Вероника Колесникова Преподаватель по классу фортепиано, заведующая направлением по классу фортепиано детской музыкальной школы №5 г. Пензы.

Вслед за пианино в скором времени в музыкальной школе появятся новые баяны, аккордеоны, струнные и духовые инструменты. Их также завезут по национальному проекту "Культура". Насколько эти инструменты необходимы, становится понятно на репетиции музыкантов-народников. Тем же баянам - уже больше 20 лет.

«Наши инструменты изношены уже на 90 процентов, благодаря умелым рукам нашего настройщика они держат строй, на них можно играть, заниматься. Но у нас дети очень активно участвуют в конкурсах, причем всероссийского и международного уровней, поэтому очень важно, чтобы они учились на хороших инструментах», - сказала Екатерина Аксенова Директор детской музыкальной школы №5 г. Пензы.

У нового пианино - большая музыкальная история. Его произвели на фабрике «Аккорд» в Санкт-Петербурге, это одно из старейший предприятий России. А имя Николая Рубинштейна, не только виртуозного пианиста, композитора, но также музыкального просветителя, для музыкальных школ - на особом счету. Фактически, браться Рубинштейны и дали старт широкому музыкальному образованию в России. А вот будущее каждого этого инструмента зависит от самих педагогов и начинающих музыкантов.