Педагоги и студенты МГУ проводят спецкурсы для пензенских лицеистов

Старшеклассники Губернского лицея Пензы проводят осенние каникулы с пользой. Для них на базе учебного заведения организовали спецкурсы по химии, физике и биологии (12+).

Учащиеся старших классов готовы пожертвовать своим временем на отдых ради физики, химии, биологии. Углубить знания по этим предметам ребятам помогают преподаватели и студенты ведущих вузов Москвы.

На занятиях по каждой дисциплине сразу несколько классов. Такой возрастной разброс не мешает преподавателю работать, внимания хватает на всех. Показать решение хитрых олимпиадных задач, раскрыть быстрые формулы по химии и биологии и научить школьников экономить время на решении трудных заданий во время конкурсов - на это нацелены преподаватели из Москвы.

«Дети отличают по возрасту и уровню знаний, поэтому возникают некоторые сложности. Например, когда задаешь вопрос, то 99% могут молчать или искать подсказку в тетради, а кто-то один уверенно ответить», - отметила студентка Московского государственного университета Ольга Ушкина.

Дополнительные курсы проходят десятки лицеистов. Заключительные семинары и практикумы пройдут на базе учебного заведения 2 ноября (12+).