Педагог из Заречного прошла в финал конкурса «Учитель года»

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15 августа 2018, 10:02Образование
Преподаватель математики лицея № 230 города Заречного представит Пензенскую область в финале конкурса «Учитель года России».
Как сообщили в пресс-центре облправительства, Надежда Петрунина стала победителем регионального этапа конкурса. Вместе с другими лучшими педагогами страны в настоящее время она находится в Москве, где принимает участие в установочном семинаре.
Финалисты уже выполнили первое конкурсное задание – эссе. В этом году впервые тема была определена в присутствии конкурсантов по специальной технологии случайного выбора из 17 утвержденных вариантов.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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