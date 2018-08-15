15 августа 2018, 10:02Образование

Педагог из Заречного прошла в финал конкурса «Учитель года»

Преподаватель математики лицея № 230 города Заречного представит Пензенскую область в финале конкурса «Учитель года России».

Как сообщили в пресс-центре облправительства, Надежда Петрунина стала победителем регионального этапа конкурса. Вместе с другими лучшими педагогами страны в настоящее время она находится в Москве, где принимает участие в установочном семинаре.

Финалисты уже выполнили первое конкурсное задание – эссе. В этом году впервые тема была определена в присутствии конкурсантов по специальной технологии случайного выбора из 17 утвержденных вариантов.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
просмотров 67
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/101482/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ